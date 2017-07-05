Синоптик розповіла, коли у Києві запанує спека (карта)

Наступного тижня до Києва знову прийде спекотна погода.

До столиці повернеться спека / фото УНІАН

До кінця тижня у столиці вночі буде холодно, вранці - свіжо, з натяжкою тепло вдень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"А ось 10-11 липня у столицю знову прийде спекотна погода, +30 і вище", - йдеться у її прогнозі.

До столиці повернеться спека / facebook.com/tala.didenko

Як повідомляла Погода УНІАН, синоптики дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на липень 2017 року.

Читайте також Перший місяць літа у Києві був на 1,8° теплішим за кліматичну норму

"Середня місячна температура передбачається +18-22° (в гірських районах +15-16°), що близько до середніх багаторічних значень", - розповіли в Укргідрометцентрі.

Місячна кількість опадів очікується на півночі Лівобережжя, в Карпатах та Прикарпатті 52-100 мм (у Карпатах до 160 мм), що дещо менше, на решті території України 40-105 мм (на Закарпатті до 141 мм), що в межах середніх багаторічних значень.