Синоптик розповіла, коли у Києві запанує спека (карта)

13:17, 5 липня 2017
1689
0

Наступного тижня до Києва знову прийде спекотна погода.

До столиці повернеться спека / фото УНІАН
До столиці повернеться спека / фото УНІАН

До кінця тижня у столиці вночі буде холодно, вранці - свіжо, з натяжкою тепло вдень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"А ось 10-11 липня у столицю знову прийде спекотна погода, +30 і вище", - йдеться у її прогнозі.

До столиці повернеться спека / facebook.com/tala.didenko
До столиці повернеться спека / facebook.com/tala.didenko

Як повідомляла Погода УНІАН, синоптики дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на липень 2017 року.

Перший місяць літа у Києві був на 1,8° теплішим за кліматичну норму

"Середня місячна температура передбачається +18-22° (в гірських районах +15-16°), що близько до середніх багаторічних значень", - розповіли в Укргідрометцентрі.  

Місячна кількість опадів очікується на півночі Лівобережжя, в Карпатах та Прикарпатті 52-100 мм (у Карпатах до 160 мм), що дещо менше, на решті території України  40-105 мм (на Закарпатті до 141 мм), що в межах середніх багаторічних значень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
75 %
761 мм
3.6 м/с
53 %
Стрічка новин