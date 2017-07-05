На річках західної України очікується підвищення рівнів води

14:29, 5 липня 2017
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Протягом 6-7 липня на річках західної України очікується підвищення рівнів води.

На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia
На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні без опадів, на півдні вдень до +28° (карта)

Так, у зв’язку з очікуваними опадами 6-7 липня на рiчках Закарпаття, басейну Днiстра в межах Івано-Франкiвської області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків.

Нагадаємо, в Україні залишаються знеструмленими внаслідок негоди 52 населених пункти у двох областях.

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