Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в окремих областях України

15:43, 5 липня 2017
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Протягом 5-8 липня у багатьох регіонах України буде спостерігатися висока пожежна небезпека.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС
Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зокрема, 5-8 липня у більшості районів Харківської, Полтавської та Черкаської областей,  місцями у Сумській Луганській та Херсонській областях очікується висока (4 клас) та надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, протягом 6-7 липня на річках західної України очікується підвищення рівнів води.

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