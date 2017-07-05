Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в окремих областях України

Протягом 5-8 липня у багатьох регіонах України буде спостерігатися висока пожежна небезпека.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Читайте також Сьогодні в Україні без опадів, на півдні вдень до +28° (карта)

Зокрема, 5-8 липня у більшості районів Харківської, Полтавської та Черкаської областей, місцями у Сумській Луганській та Херсонській областях очікується висока (4 клас) та надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, протягом 6-7 липня на річках західної України очікується підвищення рівнів води.