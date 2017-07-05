Завтра в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні вдень до +29° (відеопрогноз)

16:30, 5 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +29°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / tivasyk.info
В Україні завтра місцями пройдуть дощі / tivasyk.info

На сході без опадів, температура вдень до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі. Температура до +29°.

У Києві сьогодні до +21°, без опадів

На заході України у четвер очікуються опади. Вдень до +21°.

У північних мінлива хмарність, у Чернігівській області пройде злива. Температура до +22°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +26°.

За народним прогнозом, 6 липня — мучениці Агрипини. З цього дня починається "купальний сезон".

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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