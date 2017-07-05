У Києві завтра без опадів, температура до +22°

17:00, 5 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 6 липня в столиці без опадів, вдень до +22°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

Перший місяць літа у Києві був на 1,8° теплішим за кліматичну норму

Сонце в столиці зійде у 04:53, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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