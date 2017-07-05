У Києві завтра без опадів, температура до +22°

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 липня в столиці без опадів, вдень до +22°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:53, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +29°.

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