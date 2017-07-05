У кількох областях України оголосили штормове попередження (карта)

18:45, 5 липня 2017
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У п'яти областях України очікуються зливи.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Вночі та вранці 6 липня у кількох західних областях України очікуються зливи, грози та шквали. Про це повідомив Укргідрометцентр.

На сході та півдні України оголосили штормове попередження

"6 липня вночі та вранці на Закарпатті, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях сильні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

meteo.gov.ua
meteo.gov.ua

Як повідомляла Погода УНІАН, до кінця доби 5 липня у Києві та Київській області очікується сильний вітер.

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