Пекельне літо: Чорногорію охопили пожежі, а Кіпр - екстремальна спека (відео)
На туристичних курортах Європи на відпочивальників очікує аномальна спека й навіть пожежі.
Чорногорія потерпає від пожеж, а Кіпр охопила небачена спека
У Чорногорії вогонь наблизився до курортного міста Тіват. З узбережжя країни евакуювали туристів, пожежникам вдається контролювати полум'я, інформації про постраждалих наразі не надходило.
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А на Кіпрі стовпчик термометра піднявся до 44,6 градуса за Цельсієм. Через спеку у країні загинули вже двоє літніх жінок.
Як повідомляла Погода УНІАН, на південному заході США встановилася екстремальна спека, температура часом сягає 48 градусів за Цельсієм. Через високу температуру повітря на вулицях Арізони почали плавиться сміттєві баки та інші пластикові вироби.
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