В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +29° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +29°.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +26°. Жителів південних регіонів очікують дощі, місцями з грозами. Температура до +29°.

На заході України в четвер місцями пройдуть дощі. Вдень стовпчик термометра підніметься до +21°.

У північних областях практично без опадів, температура - до +22°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +26°.

Прогноз на 6 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 липня — мучениці Агрипини. З цього дня починається "купальний сезон".

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