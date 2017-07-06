Сьогодні в Києві буде хмарно, вдень до +21°

08:30, 6 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 липня у столиці без опадів, вдень до +21°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +18°. Вітер західний та північно-західний, до 6.9 м/с.

У Києві та області оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійшло у 04:53, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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