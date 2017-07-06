У трьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 69 населених пунктів.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте також У Києві та області оголосили штормове попередження

Так, за даними ДСНС, ввечері 5 липня на території Закарпатської та Львівської областей у зв'язку з ускладненням погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання систем захисту, були знеструмлені 35 населених пунктів: у Львівській - 17 н. п, у Закарпатській - 18 н. п.

Крім того, залишаються без електропостачання 33 населених пункти в Черкаській області, які були знеструмлені 4 липня.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, липня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +29°.