На заході України оголосили штормове попередження

Сьогодні, 6 липня, у західних областях України очікуються дощі та сильний вітер.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, на Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються сильні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, у трьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 69 населених пунктів.

Зоеркма, ввечері 5 липня на території Закарпатської та Львівської областей у зв'язку з ускладненням погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання систем захисту, були знеструмлені 35 населених пунктів.