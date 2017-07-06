На заході України оголосили штормове попередження

10:25, 6 липня 2017
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Сьогодні, 6 липня, у західних областях України очікуються дощі та сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +29° (карта)

Так, на Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються сильні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, у трьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 69 населених пунктів.

Зоеркма, ввечері 5 липня на території Закарпатської та Львівської областей у зв'язку з ускладненням погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання систем захисту, були знеструмлені 35 населених пунктів.

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