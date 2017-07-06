У США стався потужний землетрус

У четвер, 6 липня, на північному заході США стався землетрус магнітудою 5,8.

У штаті Монтана стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 9 км на південний захід від округу Лінкольн (штат Монтана). Осередок землетрусу залягав на глибині 4,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) в результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.