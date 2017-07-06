У США стався потужний землетрус

11:33, 6 липня 2017
1330
0

У четвер, 6 липня, на північному заході США стався землетрус магнітудою 5,8.

У штаті Монтана стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У штаті Монтана стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 9 км на південний захід від округу Лінкольн (штат Монтана). Осередок землетрусу залягав на глибині 4,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) в результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
75 %
761 мм
3.6 м/с
53 %
Стрічка новин