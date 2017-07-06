На заході України очікуються підйоми рівнів води у річках
У зв’язку з опадами протягом 6-7 липня на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +29° (карта)
Зокрема, 6-7 липня на рiчках Закарпаття, басейну Днiстра в межах Івано-Франкiвської області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними.
У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків.
Нагадаємо, 6 липня у західних областях України очікуються дощі та сильний вітер.
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