На заході України очікуються підйоми рівнів води у річках

У зв’язку з опадами протягом 6-7 липня на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / galleryua.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зокрема, 6-7 липня на рiчках Закарпаття, басейну Днiстра в межах Івано-Франкiвської області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків.

Нагадаємо, 6 липня у західних областях України очікуються дощі та сильний вітер.