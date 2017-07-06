На заході України очікуються підйоми рівнів води у річках

12:27, 6 липня 2017
1096
0

У зв’язку з опадами протягом 6-7 липня на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / galleryua.com
На річках України очікуються підйоми рівнів води / galleryua.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +29° (карта)

Зокрема, 6-7 липня на рiчках Закарпаття, басейну Днiстра в межах Івано-Франкiвської області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків.

Нагадаємо, 6 липня у західних областях України очікуються дощі та сильний вітер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
75 %
761 мм
3.6 м/с
53 %
Стрічка новин