В Японії через зливові дощі 22 людини зникли безвісти

13:30, 6 липня 2017
1092
0

22 людини зникли безвісти в результаті сильних дощів на японському острові Кюсю.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Також поліція виявила тіло однієї людини в місті Асакура в префектурі Фукуока. Раніше була виявлена ще одна людина без ознак життя на місці сходження зсуву в місті Хіта в префектурі Оїта, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеву газету "Маїніті".

В Японії через загрозу повені евакуювали понад 3 тисячі людей

В Японії констатувати смерть мають право тільки лікарі, поліція або пожежна служба можуть лише зафіксувати видимі ознаки стану людини.

Зазначається, що уряд Японії оцінює ситуацію на південному заході країни як надзвичайну. У небезпечній зоні працюють 7,5 тисяч співробітників сил самооборони, поліції і пожежної охорони.

Місто Асакура в префектурі Фукуока після злив і розливу річки залите водою і брудом до середини перших поверхів будинків. Повідомляється, що потоком були віднесені люди і машини.

Нагадаємо, у результаті повеней на півдні Китаю загинули 56 осіб, 22 зникли безвісти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
83 %
761 мм
4.6 м/с
98 %
Стрічка новин