В Японії через зливові дощі 22 людини зникли безвісти

22 людини зникли безвісти в результаті сильних дощів на японському острові Кюсю.

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Також поліція виявила тіло однієї людини в місті Асакура в префектурі Фукуока. Раніше була виявлена ще одна людина без ознак життя на місці сходження зсуву в місті Хіта в префектурі Оїта, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеву газету "Маїніті".

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В Японії констатувати смерть мають право тільки лікарі, поліція або пожежна служба можуть лише зафіксувати видимі ознаки стану людини.

Зазначається, що уряд Японії оцінює ситуацію на південному заході країни як надзвичайну. У небезпечній зоні працюють 7,5 тисяч співробітників сил самооборони, поліції і пожежної охорони.

Місто Асакура в префектурі Фукуока після злив і розливу річки залите водою і брудом до середини перших поверхів будинків. Повідомляється, що потоком були віднесені люди і машини.

Нагадаємо, у результаті повеней на півдні Китаю загинули 56 осіб, 22 зникли безвісти.