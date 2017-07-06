Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Протягом 6-8 липня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

У багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"6-8 липня у більшості районів Харківської, Полтавської та Черкаської областей, місцями у Сумській, Луганській та Херсонській областях висока (4 клас) та надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники попереджають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у зв’язку з опадами протягом 6-7 липня на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.