У Китаї 27 осіб загинули в результаті повені

У китайській провінції Хунань в результаті повені загинули 27 осіб.

Повінь у Китаї / Xinhua

Загалом у зоні лиха через дощі виявився 1621 населений пункт у 14 містах, 118 повітах і міських районах, передає Xinhua.

Читайте також Число жертв повеней на півдні Китаю зросло до 56 осіб

Жертвами повеней стали 27 осіб, 8 осіб числяться зниклими безвісти. Загалом постраждали 11,459 млн жителів провінції, затопленими виявилися більше 879 тис. га сільгоспугідь, зруйновані 38,6 тисяч будинків.

Нагадаємо, 22 людини зникли безвісти в результаті сильних дощів на японському острові Кюсю.