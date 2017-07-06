В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +27° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +27°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +22°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі. Температура до +27°.

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На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +22°. У центрі України без опадів, температура вдень до +23°.

За народним прогнозом, 7 липня — Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала). Гроза на Івана — горіхів буде мало. Купальська ніч зоряна — будуть гриби.

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