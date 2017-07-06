У Києві завтра без опадів, температура вдень до +22°

17:00, 6 липня 2017
3171
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 7 липня, у столиці без опадів, вдень до +22°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер північно-західний, до 5.3 м/с.

На заході України оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійде у 04:54, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
83 %
761 мм
4.6 м/с
98 %
Стрічка новин