У Києві завтра без опадів, температура вдень до +22°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 7 липня, у столиці без опадів, вдень до +22°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер північно-західний, до 5.3 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:54, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +27°.

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