Аномальне літо-2017: метеорологи пояснили, чому в Україні та світі вирують потужні зливи та смерчі (відео)

Зміни в екосистемах можуть стати невідворотними через зростання температури повітря.

Лише за останні 10 днів негода накрила Україну, Польщу, Грузію, Росію та Німеччину. Серед останніх тривожних новин – тайфун у Японії. Про причини такої поведінки природи метеорологи кажуть коротко – зміни клімату. Адже cередня температура на планеті невідворотно підвищується, йдеться в сюжеті ТСН.

Останніми днями Японія приймає удар тайфуну Нанмадол: тут пориви вітру становлять понад 40 метрів на секунду. Без електрики лишилися тисячі будинків, скасовані авіарейси, а понад 20 тисячам людей рекомендували евакуюватися.

Протягом останніх півтора тижня добряче потрясло і Європу. Польщею пронеслися буревії. Як результат – повалені дерева, численні руйнування, 100 тисяч людей - без світла.

А ось у Німеччині пішов під воду Берлін. Дороги перетворились на річки, а машини - на кораблі. За день випала кількамісячна норма опадів. Велика вода частково зупинила підземку і один із найбільших автобанів. Довелося навіть оголошувати надзвичайний стан.

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Дісталося від літніх примх природи й Україні. Внаслідок негоди за останні дні травмувалося майже два десятки людей, перебої з електрикою відчули на собі жителі сотень населених пунктів. А, наприклад, на Черкащині, у Золотоніському районі буревій навіть погнув зерносховища.

Сильні зливи, грози, град та смерчі напряму залежать від температури повітря: що більша температура й вологість - то більш нестійка атмосфера, а разом з тим збільшується інтенсивність і повторюваність цих явищ.

Безпосередньо в Україні за останні 20 років середня температура повітря зросла на 0,8 градуса. Якщо температура зросла на 0,1 - це значить, що тривалість теплого періоду збільшилася на 1 день. Якщо ми говоримо, що загалом в Україні середня за рік температура зросла на 0,8 градуса, це значить, що тривалість теплого періоду збільшилась на 8 днів.

До кінця століття середня температура повітря в Україні може зрости на понад 3 градуси. За таких умов зміни в екосистемах будуть вже невідворотними.