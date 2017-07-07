Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +27° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 7 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +27°.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +22°. На півдні місцями також очікуються опади. Температура до +27°.

На заході України у п'ятницю мінлива хмарність. Вдень стовпчик термометра підніметься до +22°.

У північних областях без опадів, температура - до +22°. У центрі України місцями хмарно з проясненнями, температура вдень до +23°.

Прогноз на 7 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 7 липня — Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала). Гроза на Івана — горіхів буде мало, і ті порожні. Купальська ніч зоряна — будуть гриби.

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