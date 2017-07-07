У Києві сьогодні до +22°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 липня у столиці без опадів, вдень до +22°.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер північно-західний, до 5.5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:54, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 7 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +27°.

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