У Києві сьогодні до +22°, без опадів

08:30, 7 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 липня у столиці без опадів, вдень до +22°.

Сьогодні В Києві без опадів / kiev-live.com
Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер північно-західний, до 5.5 м/с.

На заході України оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійшло у 04:54, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 7 липня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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