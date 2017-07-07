У п'ятницю, 7 липня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,9.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 64 км на південний захід від міста Сан-Антоніо. Осередок землетрусу залягав на глибині 12,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) в результаті землетрусу постраждав ряд пам'ятників колоніальної історії.