У Чилі стався землетрус

09:28, 7 липня 2017
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У п'ятницю, 7 липня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,9.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У США стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 64 км на південний захід від міста Сан-Антоніо. Осередок землетрусу залягав на глибині 12,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) в результаті землетрусу постраждав ряд пам'ятників колоніальної історії.

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