На сході та півдні України оголосили штормове попередження

10:24, 7 липня 2017
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Сьогодні, 7 липня, на півдні та сході України очікуються грози та сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +27° (карта)

Так, вдень 7 липня у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та місцями в Херсонській областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, у зв’язку з опадами на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків.

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