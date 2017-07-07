Жертвами повеней у Китаї стали 44 людини
У результаті повеней в китайській провінції Хунань загинули 44 людини.
У повіті Нінсян постраждали 815 тис. осіб, що становить більше половини загальної чисельності населення повіту, передає Xinhua.
В Японії через загрозу повені евакуювали понад 3 тисячі людей
Наголошується, що місцеві влада направила 12 пошуково-рятувальних груп для ліквідації наслідків стихійного лиха.
У повіті Нінсян з 22 червня пройшли наймасштабніші, найпотужніші та найтриваліші для цієї пори року опади за всю історію спостережень. Це стихійне лихо стало найсерйознішим за 60 років, протягом яких ведеться реєстрація метеорологічних даних.
Нагадаємо, 22 людини пропали безвісти в результаті сильних дощів на японському острові Кюсю.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+27°... +15°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+24°... +10°
-
Луцьк+26°... +17°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+28°... +16°
-
Одеса+27°... +18°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+26°... +14°
-
Суми+23°... +11°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницький+26°... +15°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+30°... +17°
Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 83 %
Тиск: 761 мм
Вітер: 4.6 м/с
Ймовірність опадів: 98 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Фаза місяця:
Стрічка новин