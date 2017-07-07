Жертвами повеней у Китаї стали 44 людини

У результаті повеней в китайській провінції Хунань загинули 44 людини.

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У повіті Нінсян постраждали 815 тис. осіб, що становить більше половини загальної чисельності населення повіту, передає Xinhua.

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Наголошується, що місцеві влада направила 12 пошуково-рятувальних груп для ліквідації наслідків стихійного лиха.

У повіті Нінсян з 22 червня пройшли наймасштабніші, найпотужніші та найтриваліші для цієї пори року опади за всю історію спостережень. Це стихійне лихо стало найсерйознішим за 60 років, протягом яких ведеться реєстрація метеорологічних даних.

Нагадаємо, 22 людини пропали безвісти в результаті сильних дощів на японському острові Кюсю.