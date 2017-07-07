Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними практично у всіх регіонах України буде прохолодно, місцями пройдуть дощі.
У столиці в суботу хмарно, температура повітря вночі +12°, вдень +19°. У неділю хмарно з проясненнями, +13°...+22°.
У Львові завтра без опадів, вночі +10 градусів, удень +22°. У неділю сонячно, +13°...+23°.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +27° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +9°, вдень +21°, злива. У неділю вночі +12°, вдень +22°, ясно і без опадів.
У Вінниці в суботу дощ, температура повітря +12°...+24°. У неділю до +22°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +17°, вдень +25°. У неділю +13°...+25°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +11°, вдень +22°. У неділю +11°...+20°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +14°, вдень +22°. У неділю дощ, температура повітря +11°...+19°.
У Сімферополі завтра ясно, +15°...+24°. У неділю +12°...+23°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +16°, вдень +25°. У неділю гроза, температура до +22°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +12°, вдень +23°. У неділю температура до +18°, пройде дощ.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +13°, вдень +23°. У неділю +11°...+17°, дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю без опадів, вночі +9°, вдень +20°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +26°. У неділю без опадів, вночі +14°, вдень до +25°.
У Трускавці у суботу мінлива обласность, температура до +24°. У неділю температура вдень +25°, сонячно.
У Сваляві завтра без опадів, +25°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +13° ...+24°.
У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +17°, вдень до +25°. У неділю без опадів, +24°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, у суботу температура +15° ...+24°. У неділю до +22°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+26°... +14°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+26°... +15°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+30°... +17°