Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)

12:00, 7 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними практично у всіх регіонах України буде прохолодно, місцями пройдуть дощі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У столиці в суботу хмарно, температура повітря вночі +12°, вдень +19°. У неділю хмарно з проясненнями, +13°...+22°.

У Львові завтра без опадів, вночі +10 градусів, удень +22°. У неділю сонячно, +13°...+23°.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +27° (карта)

У Луцьку в суботу вночі +9°, вдень +21°, злива. У неділю вночі +12°, вдень +22°, ясно і без опадів.

У Вінниці в суботу дощ, температура повітря +12°...+24°. У неділю до +22°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +17°, вдень +25°. У неділю +13°...+25°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +11°, вдень +22°. У неділю +11°...+20°, сонячно.

Прогноз на 8 липня / УНІАН
Прогноз на 8 липня / УНІАН
Прогноз на 9 липня / УНІАН
Прогноз на 9 липня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +14°, вдень +22°. У неділю дощ, температура повітря +11°...+19°.

У Сімферополі завтра ясно, +15°...+24°. У неділю +12°...+23°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +16°, вдень +25°. У неділю гроза, температура до +22°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +12°, вдень +23°. У неділю температура до +18°, пройде дощ.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +13°, вдень +23°. У неділю +11°...+17°, дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю без опадів, вночі +9°, вдень +20°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +26°. У неділю без опадів, вночі +14°, вдень до +25°.

У Трускавці у суботу мінлива обласность, температура до +24°. У неділю температура вдень +25°, сонячно.

У Сваляві завтра без опадів, +25°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +13° ...+24°.

У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +17°, вдень до +25°. У неділю без опадів, +24°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, у суботу температура +15° ...+24°. У неділю до +22°.

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