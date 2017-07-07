В Японії у результаті злив загинули шестеро людей

Жертвами проливних дощів у префектурах Фукуока і Оіта на південному заході Японії стали шість осіб, 19 не виходять на зв'язок.

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Режим евакуації зберігається для 96 тис. осіб в префектурах Оіта, Фукуока, Кумамото. Також евакуюватися необхідно 23 тис. осіб у Кітакюсю, передає "РИА Новости" з посиланням на японське агентство "Кіодо".

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Троє людей загинули в місті Асакура, яке було майже повністю затоплене рікою, що розлилася селевими потоками. Вода доходила вище перших поверхів будинків.

Нагадаємо, у результаті повеней в китайській провінції Хунань загинули 44 людини.