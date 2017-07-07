В Японії у результаті злив загинули шестеро людей

13:10, 7 липня 2017
1835
0

Жертвами проливних дощів у префектурах Фукуока і Оіта на південному заході Японії стали шість осіб, 19 не виходять на зв'язок.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Режим евакуації зберігається для 96 тис. осіб в префектурах Оіта, Фукуока, Кумамото. Також евакуюватися необхідно 23 тис. осіб у Кітакюсю, передає "РИА Новости" з посиланням на японське агентство "Кіодо".

У Китаї в результаті сходження селевого потоку загинули п'ять осіб (фоторепортаж)

Троє людей загинули в місті Асакура, яке було майже повністю затоплене рікою, що розлилася селевими потоками. Вода доходила вище перших поверхів будинків.

Нагадаємо, у результаті повеней в китайській провінції Хунань загинули 44 людини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
83 %
761 мм
4.6 м/с
98 %
Стрічка новин