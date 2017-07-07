На заході Індії в результаті повені загинули понад 30 осіб
Щонайменше 31 людина загинула в індійському штаті Гуджарат у результаті повені.
У регіоні вже кілька днів поспіль йшли проливні дощі, які пошкодили будинки і дороги, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.
Число жертв повеней на півдні Китаю зросло до 56 осіб
У штаті Гуджарат з початку червня стрімко наростав рівень води у багатьох водосховищах та річках, рівень води в деяких водосховищах вже наблизився до максимальної межі.
Нагадаємо, жертвами проливних дощів у префектурах Фукуока і Оіта на південному заході Японії стали шестеро осіб, 19 не виходять на зв'язок.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+27°... +15°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+24°... +10°
-
Луцьк+26°... +17°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+28°... +16°
-
Одеса+27°... +18°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+26°... +14°
-
Суми+23°... +11°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницький+26°... +15°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+30°... +17°
Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 83 %
Тиск: 761 мм
Вітер: 4.6 м/с
Ймовірність опадів: 98 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Фаза місяця:
Стрічка новин