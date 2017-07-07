На заході Індії в результаті повені загинули понад 30 осіб

Щонайменше 31 людина загинула в індійському штаті Гуджарат у результаті повені.

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У регіоні вже кілька днів поспіль йшли проливні дощі, які пошкодили будинки і дороги, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

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У штаті Гуджарат з початку червня стрімко наростав рівень води у багатьох водосховищах та річках, рівень води в деяких водосховищах вже наблизився до максимальної межі.

Нагадаємо, жертвами проливних дощів у префектурах Фукуока і Оіта на південному заході Японії стали шестеро осіб, 19 не виходять на зв'язок.