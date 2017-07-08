У ДСНС розповіли, скільки населених пунктів досі знеструмлені через негоду
Знеструмленими залишаються населені пункти у Черкаській області.
У Черкаській області станом на ранок 8 липня залишаються без електропостачання 17 населених пунктів.
Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, ці населені пункти були знеструмлені в ніч з 1 на 2 липня.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
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ДСНС також інформує, що 7 липня о 19:00 було повністю відновлено електропостачання міст: Сєверодонецьк, Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, Сватове, Кремінна та Рубіжне Луганської області. Ці населені пункти були знеструмлені внаслідок пошкодження магістральної лінії електропередач 220 кВ поблизу м. Щастя.
Як повідомляв УНІАН раніше, у трьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 69 населених пунктів. Так, за даними ДСНС, ввечері 5 липня на території Закарпатської та Львівської областей у зв'язку з ускладненням погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання систем захисту, були знеструмлені 35 населених пунктів: у Львівській - 17 н. п, у Закарпатській - 18 н. п.
Крім того, залишаються без електропостачання 33 населених пункти в Черкаській області, які були знеструмлені 4 липня.
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