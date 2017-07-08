У ДСНС розповіли, скільки населених пунктів досі знеструмлені через негоду

09:44, 8 липня 2017
2004
0

Знеструмленими залишаються населені пункти у Черкаській області.

У той же час надзвичайники відзвітували, де відновили електропостачання / фото: УНІАН
У той же час надзвичайники відзвітували, де відновили електропостачання / фото: УНІАН

У Черкаській області станом на ранок 8 липня залишаються без електропостачання 17 населених пунктів.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, ці населені пункти були знеструмлені в ніч з 1 на 2 липня.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

На заході України оголосили штормове попередження

ДСНС також інформує, що 7 липня о 19:00 було повністю відновлено електропостачання міст: Сєверодонецьк, Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, Сватове, Кремінна та Рубіжне Луганської області. Ці населені пункти були знеструмлені внаслідок пошкодження магістральної лінії електропередач 220 кВ поблизу м. Щастя.

Як повідомляв УНІАН раніше, у трьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 69 населених пунктів. Так, за даними ДСНС, ввечері 5 липня на території Закарпатської та Львівської областей у зв'язку з ускладненням погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання систем захисту, були знеструмлені 35 населених пунктів: у Львівській - 17 н. п, у Закарпатській - 18 н. п.

Крім того, залишаються без електропостачання 33 населених пункти в Черкаській області, які були знеструмлені 4 липня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
83 %
761 мм
4.6 м/с
98 %
Стрічка новин