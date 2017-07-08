ДСНС попереджає про пожежну небезпеку в шести областях

У зв'язку з цим ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках, на відкритих територіях.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки / фото Facebook @MNS.GOV.UA

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про пожежну небезпеку 8 липня на території шести областей.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 8 липня в більшості районів Харківської, Полтавської та Черкаської областей, місцями у Сумській, Луганській і Херсонській областях висока (4-й клас) та надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека», - йдеться в повідомленні.

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У зв'язку з цим ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках, на відкритих територіях і не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.