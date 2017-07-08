У декількох південних областях завтра пройдуть зливи з градом і шквалами

19:50, 8 липня 2017
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Зокрема мова йде про Миколаївську, Херсонську і Запорізьку області.

Фото УНИАН
У більшості центральних областей України місцями грози \ Фото УНІАН

Завтра, 9 липня, у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях подекуди сильний дощ, в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

На сході та півдні України оголосили штормове попередженняЯк повідомляє гідрометцентр, також завтра вранці та вдень у південній частині і більшості центральних областей України місцями грози.

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