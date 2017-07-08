У декількох південних областях завтра пройдуть зливи з градом і шквалами

Зокрема мова йде про Миколаївську, Херсонську і Запорізьку області.

У більшості центральних областей України місцями грози \ Фото УНІАН

Завтра, 9 липня, у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях подекуди сильний дощ, в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.