До +45° у затінку: відомі курорти потерпають від аномальної спеки (відео)

Пекельна спека дошкуляє українським пляжникам за кордоном. Аномальна температура все ще тримається у Туреччині і на Кіпрі. У Чорногорії - лісові пожежі, а в Болгарії - смерті від теплових ударів.

Температурні рекорди цього тижня б'є Туреччина - близько 45 градусів у затінку. Ранок там починається із 32 градусів. На узбережжі в цей час небагато відпочивальників, передає ТСН.

На Кіпрі подовжили помаранчевий рівень небезпеки принаймні до понеділка. Це означає, що виходити на вулиці від 10:00 до 17:00 взагалі не рекомендують. Адже на острові вже зафіксували смерть від теплового удару. Троє потерпілих - у реанімації. Стовпчики термометрів показують на Кіпрі 40-44 градуси.

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У Чорногорії, де минулого тижня від спеки палали ліси, нарешті стало прохолодніше. Температура нині впала до 35 градусів.

У Болгарії минулого тижня від теплових ударів загинули п'ятеро людей. Тоді було за 40 градусів. Зараз погода тішить туристів. Адже надворі комфортні 30 градусів, світить сонце, віє невеличний вітерець.

Трохи стримує українських туристів єгипетська спека, звична для тамтешнього літа. Удень у Шарм-еш-Шейху 40-45 градусів, а в ночі 38 градусів. Удень через неймовірну спеку на пляжах дуже мало людей. Та й узагалі в цьому курортному місті нині мало туристів. Більшість – з України, переважно із Західної.

За спекотної погоди лікарі радять бути дуже обережними. Летальні випадки у Європі тому додатковий аргумент.