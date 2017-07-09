Три області України накриють грози та град (карта)

09:41, 9 липня 2017
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Синоптики попереджають про шквали 15-20 м/с у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях.

Місцями на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі очікуються сильний дощ / фото УНІАН
Місцями на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі очікуються сильний дощ / фото УНІАН

Кілька областей України накриють грози та гради. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

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"9 липня вранці та вдень у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях грози, місцями сильний дощ, град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

meteo.gov.ua
meteo.gov.ua

Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними практично у всіх регіонах України буде прохолодно, місцями пройдуть дощі.

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