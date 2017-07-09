Жертвами потужних злив у Японії стали вже 18 людей
Зазначається, що до пошуків залучені близько 1900 поліцейських та військових. Влада країни попереджає, що сильні дощі ще триватимуть та можуть спричинити нові зсуви.
У південно-західній частині Японії рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти внаслідок спричинених сильними дощами паводків і зсувів, що вже призвели до загибелі щонайменше 18 людей.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на японську центральну телерадіокомпанію NHK, пише День.
“У Фукуока та сусідній Оіті, найбільш постраждалих районах, 18 людей загинули та 14 дістали поранення. Ще близько 570 людей залишаються в ізоляції та більше 20 вважаються зниклими безвісти”, - йдеться у повідомленні.
В Японії у результаті злив загинули шестеро людей
Зазначається, що до пошуків залучені близько 1900 поліцейських та військових.
Влада країни попереджає, що сильні дощі ще триватимуть та можуть спричинити нові зсуви.
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