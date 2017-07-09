Жертвами потужних злив у Японії стали вже 18 людей

Зазначається, що до пошуків залучені близько 1900 поліцейських та військових. Влада країни попереджає, що сильні дощі ще триватимуть та можуть спричинити нові зсуви.

До пошуків залучені близько 1900 поліцейських та військових / фото REUTERS

У південно-західній частині Японії рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти внаслідок спричинених сильними дощами паводків і зсувів, що вже призвели до загибелі щонайменше 18 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на японську центральну телерадіокомпанію NHK, пише День.

“У Фукуока та сусідній Оіті, найбільш постраждалих районах, 18 людей загинули та 14 дістали поранення. Ще близько 570 людей залишаються в ізоляції та більше 20 вважаються зниклими безвісти”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до пошуків залучені близько 1900 поліцейських та військових.

Влада країни попереджає, що сильні дощі ще триватимуть та можуть спричинити нові зсуви.