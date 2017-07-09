З понеділка в Україну повертається спека
У Києві в понеділок буде сухо сонячно і +26+27 градусів.
10 липня в погода в Україні буде переважно сонячною. Лише в кількох областях пройдуть дощі. У Києві 10 липня теж без опадів, повітря прогріється до +27 градусів.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у Фейсбук.
Так, дощі ймовірні лише у Сумській, Харківській, Луганській областях, а також на Львівщині, Прикарпатті та Закарпатті можливі грози.
Три області України накриють грози та град (карта)
Щодо температури, то можна вважати, що в Україну повертається спека. 10 липня протягом дня очікується +26+30, на заході та півдні до +28 градусів.
Однак, що стосується Заходу, то синоптик наголошує – спека буде короткотривалою – вже у середу в західних областях похолодає.
У Києві у понеділок буде сухо сонячно та +26+27 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 10 липня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +22…+24
Суми – +22…+24
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +23…+25
Харків – +23…+25
Київ – +25…+27
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+26°... +14°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+26°... +15°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+30°... +17°