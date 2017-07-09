З понеділка в Україну повертається спека

У Києві в понеділок буде сухо сонячно і +26+27 градусів.

В Україну повертається спека / фото galleryua.com, viktort

10 липня в погода в Україні буде переважно сонячною. Лише в кількох областях пройдуть дощі. У Києві 10 липня теж без опадів, повітря прогріється до +27 градусів.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у Фейсбук.

Так, дощі ймовірні лише у Сумській, Харківській, Луганській областях, а також на Львівщині, Прикарпатті та Закарпатті можливі грози.

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Щодо температури, то можна вважати, що в Україну повертається спека. 10 липня протягом дня очікується +26+30, на заході та півдні до +28 градусів.

Однак, що стосується Заходу, то синоптик наголошує – спека буде короткотривалою – вже у середу в західних областях похолодає.

У Києві у понеділок буде сухо сонячно та +26+27 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 10 липня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +22…+24

Суми – +22…+24

Полтава – +25…+27

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +25…+27