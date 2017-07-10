В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

08:03, 10 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 10 липня в Україні практично без опадів, на заході до +30°.

Сьогодні В Україні без опадів / 7-themes.com
Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com

На сході без опадів, температура вдень до +24°. Жителів південний регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.

На заході України у понеділок мінлива хмарність. Вдень стовпчик термометра підніметься до +30°.

У північних областях без опадів, температура - до +28°. У центрі України хмарно з проясненнями, температура вдень до +28°.

Прогноз на 10 червня / УНІАН
Прогноз на 10 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 липня — преподобного Самсона. На Самсона дощ — сім тижнів буде йти (до бабиного літа).

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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