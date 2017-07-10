В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 10 липня в Україні практично без опадів, на заході до +30°.
На сході без опадів, температура вдень до +24°. Жителів південний регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.
На заході України у понеділок мінлива хмарність. Вдень стовпчик термометра підніметься до +30°.
У північних областях без опадів, температура - до +28°. У центрі України хмарно з проясненнями, температура вдень до +28°.
За народним прогнозом, 10 липня — преподобного Самсона. На Самсона дощ — сім тижнів буде йти (до бабиного літа).
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+26°... +14°
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Хмельницький+26°... +15°
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