В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 липня в Україні практично без опадів, на заході до +30°.

Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com

На сході без опадів, температура вдень до +24°. Жителів південний регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.

На заході України у понеділок мінлива хмарність. Вдень стовпчик термометра підніметься до +30°.

У північних областях без опадів, температура - до +28°. У центрі України хмарно з проясненнями, температура вдень до +28°.

Прогноз на 10 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 липня — преподобного Самсона. На Самсона дощ — сім тижнів буде йти (до бабиного літа).

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.