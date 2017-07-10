У Києві сьогодні без опадів, вдень до +28°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 10 липня, у столиці без опадів, вдень до +28°.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:57, а зайде в 21:8.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня, в Україні практично без опадів, на заході до +30°.

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