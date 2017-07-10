У Каліфорнії через лісові пожежі евакуюють місцевих жителів

09:32, 10 липня 2017
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В американському штаті Каліфорнія через лісові пожежі влада евакуює місцевих жителів.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через сильний вітер з'явилося 17 осередків горіння, які поширилися по всій території штату, передає BBC.

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Найбільш складна ситуація в Санта-Барбарі, де один із осередків поширився на 93 квадратних кілометрів.

Відзначається, що вже горіло кілька десятків будинків, є постраждалі. У районах на схід від Лос-Анджелеса і узбережжя якість повітря значно погіршилася.

За прогнозами метеорологів, найближчими днями у штаті температура повітря залишиться вкрай високою, що представляє серйозну небезпеку для літніх людей і дітей.

Нагадаємо, близько 400 людей евакуювали в іспанській провінції Уельва через лісову пожежу.

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