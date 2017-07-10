В Японії жертвами злив стали понад 20 осіб

У результаті зливових дощів у районі Кусю в Японії загинула 21 людина, понад 20 зникли безвісти.

Ілюстрація / Reuters

У районі лиха заблоковані близько 250 людей, майже 1700 були змушені покинути свої будинки, передає "Сіньхуа" з посиланням на "Кіодо".

Читайте також У Китаї 27 осіб загинули в результаті повені

Згідно з даними метеослужби Японії, сильні проливні дощі з центром у північних районах Кусю, Сікоку і Кінкі можуть продовжуватися і 10 липня.

Нагадаємо, щонайменше 31 людина загинула в індійському штаті Гуджарат в результаті повені.