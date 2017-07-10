В Японії жертвами злив стали понад 20 осіб

10:30, 10 липня 2017
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У результаті зливових дощів у районі Кусю в Японії загинула 21 людина, понад 20 зникли безвісти.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У районі лиха заблоковані близько 250 людей, майже 1700 були змушені покинути свої будинки, передає "Сіньхуа" з посиланням на "Кіодо".

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Згідно з даними метеослужби Японії, сильні проливні дощі з центром у північних районах Кусю, Сікоку і Кінкі можуть продовжуватися і 10 липня.

Нагадаємо, щонайменше 31 людина загинула в індійському штаті Гуджарат в результаті повені.

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