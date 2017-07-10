В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,2

11:27, 10 липня 2017
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У понеділок, 10 липня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,2.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У США стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 142 км на південний схід від населеного пункту Амахай. Осередок землетрусу залягав на глибині 66,6 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) у результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.

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