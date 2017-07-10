Погода на тиждень: до України повернеться спека, але пройдуть грозові дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на початку тижня в Україні очікується спекотна погода, з четверга у багатьох регіонах похолодає. Майже протягом усього тижня будуть йти дощі.

Цього тижня в Україну повернеться спека / mosaicon.hu

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. Найбільш спекотна погода буде на півдні - до +30°. На півночі стовпчик термометра підніметься до +28°, у центрі до +27°. На заході обіцяють до +29°, у східних областях до +26°.

Прогноз на 10 липня / УНІАН

У вівторок, 11 липня, на заході пройдуть дощі з грозами. Вдень на півночі та заході до +33°, в інших регіонах України +28°...+31°.

Прогноз на 11 липня / УНІАН

У середу, 12 липня, місцями очікуються грози. Вдень на сході до +31°.

Прогноз на 12 липня / УНІАН

У четвер в Україні пройдуть дощі. Вночі по країні +12°...+18°, вдень на півдні до +32°.

Прогноз на 13 липня / УНІАН

У п'ятницю місцями пройдуть дощі. На сході до +31°, в інших регіонах +19°...+28°.

Прогноз на 14 липня / УНІАН

15 і 16 липня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +9°, на решті території +10°...+18°. Вдень температура по країні +21°...+30°. У неділю вночі на заході до +10°, вдень в Україні +22°...+32°.

Прогноз на 15 липня / УНІАН

Прогноз на 16 липня / УНІАН

Народний прогноз

10 липня — преподобного Самсона. На Самсона дощ — сім тижнів буде йти (до бабиного літа). 11 липня — преподобних Сергія і Германа. Зозуля в цей день перестала кувати — зима рано прийде.

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12 липня - день Петра і Павла. День убуває, а жара прибуває.

13 липня — Собор славних і всехвальних 12 Апостолів. За спостереженнями, якщо комарі і мошки сильно кусаються - до дощу. 14 липня - день Кузьми і Дем'яна. Кузьма і Дем'ян прийшов, пішов на косовицю.

15 липня — Фотія. Якщо з'явилися жовті листочки на деревах — до ранньої осені і зими. 16 липня - Маків день. Настає пік літньої спеки.

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