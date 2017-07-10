Погода на тиждень: до України повернеться спека, але пройдуть грозові дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на початку тижня в Україні очікується спекотна погода, з четверга у багатьох регіонах похолодає. Майже протягом усього тижня будуть йти дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. Найбільш спекотна погода буде на півдні - до +30°. На півночі стовпчик термометра підніметься до +28°, у центрі до +27°. На заході обіцяють до +29°, у східних областях до +26°.
У вівторок, 11 липня, на заході пройдуть дощі з грозами. Вдень на півночі та заході до +33°, в інших регіонах України +28°...+31°.
У середу, 12 липня, місцями очікуються грози. Вдень на сході до +31°.
У четвер в Україні пройдуть дощі. Вночі по країні +12°...+18°, вдень на півдні до +32°.
У п'ятницю місцями пройдуть дощі. На сході до +31°, в інших регіонах +19°...+28°.
15 і 16 липня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +9°, на решті території +10°...+18°. Вдень температура по країні +21°...+30°. У неділю вночі на заході до +10°, вдень в Україні +22°...+32°.
Народний прогноз
10 липня — преподобного Самсона. На Самсона дощ — сім тижнів буде йти (до бабиного літа). 11 липня — преподобних Сергія і Германа. Зозуля в цей день перестала кувати — зима рано прийде.
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
12 липня - день Петра і Павла. День убуває, а жара прибуває.
13 липня — Собор славних і всехвальних 12 Апостолів. За спостереженнями, якщо комарі і мошки сильно кусаються - до дощу. 14 липня - день Кузьми і Дем'яна. Кузьма і Дем'ян прийшов, пішов на косовицю.
15 липня — Фотія. Якщо з'явилися жовті листочки на деревах — до ранньої осені і зими. 16 липня - Маків день. Настає пік літньої спеки.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+26°... +14°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+26°... +15°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+30°... +17°