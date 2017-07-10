Каліфорнію охопили лісові пожежі (відео)
Пожежі спалахнули через аномальну спеку у регіоні.
У Південній Каліфорнії, США, спалахнули масштабні лісові пожежі. В результаті близько 8 тисяч людей були евакуйовані зі своїх будинків. Крім того, близько 150 осіб, включаючи 90 дітей, виявилися тимчасово заблоковані в оздоровчому таборі.
Загоряння в лісах Каліфорнії виникло через високу температуру повітря. Вогонь швидко поширився лісовими масивами штату. За даними керівника місцевої поліції, пожежа «повністю вийшла з-під контролю». Згодом вогонь наблизився до околиць міста Санта-Барбара. Для гасіння пожеж були спрямовані десятки наземних і повітряних екіпажів.
У Лондоні на ринку сталася масштабна пожежа: залучені понад 70 рятувальників (фото)
Також лісові пожежі перекинулися у сусідній штат Колорадо. Синоптики повідомили, що температура у Каліфорнії досягла історичного максимуму - 118 градусів за Фаренгейтом, що дорівнює 48 градусам Цельсія.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+27°... +15°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+24°... +10°
-
Луцьк+26°... +17°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+28°... +16°
-
Одеса+27°... +18°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+26°... +14°
-
Суми+23°... +11°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницький+26°... +15°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+30°... +17°