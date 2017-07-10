Каліфорнію охопили лісові пожежі (відео)

11:50, 10 липня 2017
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Пожежі спалахнули через аномальну спеку у регіоні.

Внаслідок пожежі у Каліфорнії було евакуйовано близько 8 тисяч людей / REUTERS
Лісові пожежі у Каліфорнії, США / REUTERS

У Південній Каліфорнії, США, спалахнули масштабні лісові пожежі. В результаті близько 8 тисяч людей були евакуйовані зі своїх будинків. Крім того, близько 150 осіб, включаючи 90 дітей, виявилися тимчасово заблоковані в оздоровчому таборі.

Загоряння в лісах Каліфорнії виникло через високу температуру повітря. Вогонь швидко поширився лісовими масивами штату. За даними керівника місцевої поліції, пожежа «повністю вийшла з-під контролю». Згодом вогонь наблизився до околиць міста Санта-Барбара. Для гасіння пожеж були спрямовані десятки наземних і повітряних екіпажів.

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Також лісові пожежі перекинулися у сусідній штат Колорадо. Синоптики повідомили, що температура у Каліфорнії досягла історичного максимуму - 118 градусів за Фаренгейтом, що дорівнює 48 градусам Цельсія.

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