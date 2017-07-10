У Китаї в результаті злив загинули або зникли безвісти 83 людини

83 людини загинули або зникли безвісти в результаті проливних дощів у китайській провінції Хунань.

Ілюстрація / Reuters

28 людей стали жертвами зсувів, 13 загинули в результаті повеней, 22 загинули при обваленні будинків, четверо потонули, ще 16 загинули або зникли безвісти в результаті обвалу ґрунту або з інших причин, передає Xinhua з посиланням на місцеву адміністрацію.

Читайте також На заході Індії в результаті повені загинули понад 30 осіб

Дощі накрили провінцію Хунань 22 червня. За попередніми даними, у зоні лиха опинилося понад 12,2 млн жителів 120 повітів, міст і районів провінції.

Понад 52 тис. військовослужбовців, поліцейських, пожежників і працівників урядових відомств були мобілізовані на ліквідацію наслідків стихії.

Нагадаємо, у результаті зливових дощів в районі Кусю в Японії загинула 21 людина, понад 20 зникли безвісти.