У Київській області очікується висока пожежна небезпека - ДСНС

Протягом 10-12 липня на Київщині очікується висока пожежна небезпека.

На Київщині очікується висока пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 10-12 липня по області, крім районів Чорнобиля, Фастова та Києва, висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, на початку тижня в Україні очікується спекотна погода, з четверга у багатьох регіонах похолодає. Майже протягом усього тижня будуть йти дощі.