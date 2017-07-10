У Київській області очікується висока пожежна небезпека - ДСНС

14:28, 10 липня 2017
1411
0

Протягом 10-12 липня на Київщині очікується висока пожежна небезпека.

На Київщині очікується висока пожежна небезпека / ДСНС
На Київщині очікується висока пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +28°

"За даними Укргідрометцентру, 10-12 липня по області, крім районів Чорнобиля, Фастова та Києва, висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, на початку тижня в Україні очікується спекотна погода, з четверга у багатьох регіонах похолодає. Майже протягом усього тижня будуть йти дощі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
83 %
761 мм
4.6 м/с
98 %
Стрічка новин