Рекордні зливи затопили паризьке метро (фото, відео)

15:05, 10 липня 2017
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У понеділок, 10 липня, через затоплення в Парижі (Франція) закрили три станції метро.

Зливи затопили паризьке метро / twitter.com @AntoinedeP
Зливи затопили паризьке метро / twitter.com @AntoinedeP

У місті з вихідних не припиняються сильні зливи, передає Euronews.

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За одну годину випала тритижнева норма опадів - рекорд більш ніж за двадцять років.

Через негоду виявилася "зім'ятою" репетиція параду до Дня взяття Бастилії: військовослужбовці, незважаючи на зливу, марширували - але без музики: грати в таку погоду було неможливо.

Також пожежним довелося терміново відкачувати воду з підвалів міністерства культури, де знаходяться цінні архіви.

У 12 департаментах у центрі Франції оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.

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Публікація від 容英 赖 (@tizi_2014)

Нагадаємо, у Берліні (Німеччина) 29 червня протягом кількох годин йшов проливний дощ, який підтопив вулиці і деякі станції метро.

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