Рекордні зливи затопили паризьке метро (фото, відео)
У понеділок, 10 липня, через затоплення в Парижі (Франція) закрили три станції метро.
У місті з вихідних не припиняються сильні зливи, передає Euronews.
Затоплена підземка та повалені дерева: Берлін накрила негода (фото)
За одну годину випала тритижнева норма опадів - рекорд більш ніж за двадцять років.
Через негоду виявилася "зім'ятою" репетиція параду до Дня взяття Бастилії: військовослужбовці, незважаючи на зливу, марширували - але без музики: грати в таку погоду було неможливо.
Також пожежним довелося терміново відкачувати воду з підвалів міністерства культури, де знаходяться цінні архіви.
У 12 департаментах у центрі Франції оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.
#Paris #inondations pic.twitter.com/hiu4xU110B— ✡️ JC Hirbec (@Exelmans75) July 10, 2017
Нагадаємо, у Берліні (Німеччина) 29 червня протягом кількох годин йшов проливний дощ, який підтопив вулиці і деякі станції метро.
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