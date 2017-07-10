Рекордні зливи затопили паризьке метро (фото, відео)

У понеділок, 10 липня, через затоплення в Парижі (Франція) закрили три станції метро.

Зливи затопили паризьке метро / twitter.com @AntoinedeP

У місті з вихідних не припиняються сильні зливи, передає Euronews.

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За одну годину випала тритижнева норма опадів - рекорд більш ніж за двадцять років.

Через негоду виявилася "зім'ятою" репетиція параду до Дня взяття Бастилії: військовослужбовці, незважаючи на зливу, марширували - але без музики: грати в таку погоду було неможливо.

Також пожежним довелося терміново відкачувати воду з підвалів міністерства культури, де знаходяться цінні архіви.

У 12 департаментах у центрі Франції оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.

#orage #paris #garesaintlazare #pluie #fuite Публікація від 容英 赖 (@tizi_2014) 9 Лип 2017 о 1:38 PDT

Нагадаємо, у Берліні (Німеччина) 29 червня протягом кількох годин йшов проливний дощ, який підтопив вулиці і деякі станції метро.