Львів заливає дощем (відео)

Близько 15:00 у Львові почався сильний дощ.

У Львові знову вирує негода / Скріншот

У понеділок, 10 червня, близько 15:00 негода знову накрила Львів. Про це повідомляє Depo.Львів.

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Так, у місті розпочався сильний дощ, який супроводужується сильним вітром. Як видно на відео, у Львові починається буря.

Як повідомляла Погода УНІАН, 23 червня Львовом пронеслася буря з грозою. Через негоду у місті було зафіксовано багато випадків падіння дерев та великих гілок, які пошкодили лінії електропередач, деякі дерева впали на припарковані машини.