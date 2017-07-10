Рятувальники попереджають про грози та град в окремих областях України

15:52, 10 липня 2017
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У вівторок, 11 липня, у багатьох регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

Рятувальники попереджають про грози в Україні / УНІАН
Рятувальники попереджають про грози в Україні / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 11 липня у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, на початку тижня в Україні очікується спекотна погода, з четверга у багатьох регіонах похолодає. Майже протягом усього тижня будуть йти дощі.

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