Завтра в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +34°.

В Україні очікуються грози / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

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На заході України у вівторок пройдуть дощі з грозами. Вдень до +34°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +32°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +31°.

За народним прогнозом, 11 липня — преподобних Сергія і Германа. Зозуля в цей день перестала кувати — зима рано прийде.

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