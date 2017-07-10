Завтра в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

16:30, 10 липня 2017
1099
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +34°.

В Україні очікуються грози / УНІАН
В Україні очікуються грози / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

Погода на тиждень: до України повернеться спека, але пройдуть грозові дощі (карта)

На заході України у вівторок пройдуть дощі з грозами. Вдень до +34°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +32°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +31°.

За народним прогнозом, 11 липня — преподобних Сергія і Германа. Зозуля в цей день перестала кувати — зима рано прийде.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
83 %
761 мм
4.6 м/с
98 %
Стрічка новин