У Києві завтра без опадів, вдень до +32°

17:00, 10 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 11 липня у столиці без опадів, вдень до +32°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +24°. Вітер південний і південно-східний, до 5.5 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:58, а зайде о 21:07.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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