На Житомирщині 700-річний дуб упав на житловий будинок через ураган (відео)

Чиновники провели в Олевську нараду, щоб вирішити, як допомогти постраждалим сім'ям.

700-річний дуб упав на житловий будинок через ураган в Житомирській області / скріншот

Величезне дерево звалило вітром на будинок, в якому проживає 4 сімї. Воно зруйнував дах та обірвало лінії електропередач.

Ніхто з людей не постраждав. Давній дуб распиляют і вивезуть комунальники.

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Чиновники провели в Олевську нараду, щоб вирішити, як допомогти постраждалим сім'ям.