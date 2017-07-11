На Житомирщині 700-річний дуб упав на житловий будинок через ураган (відео)

00:48, 11 липня 2017
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Чиновники провели в Олевську нараду, щоб вирішити, як допомогти постраждалим сім'ям.

700-річний дуб упав на житловий будинок з-за урагану в Житомирській області /
700-річний дуб упав на житловий будинок через ураган в Житомирській області / скріншот

Величезне дерево звалило вітром на будинок, в якому проживає 4 сімї. Воно зруйнував дах та обірвало лінії електропередач.

Ніхто з людей не постраждав. Давній дуб распиляют і вивезуть комунальники.

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Чиновники провели в Олевську нараду, щоб вирішити, як допомогти постраждалим сім'ям.

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