На Черкащині вже тиждень не можуть подолати наслідки страшного буревію (відео)

01:48, 11 липня 2017
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Місцева влада рахують збитки і поки не прогнозують, коли зможуть відновити село.

Жителі Черкаської області вже тиждень не можуть подолати наслідки страшного урагану /
На деяких вулицях дахи зірвало просто з каркасом / скріншот

У селищі Чорнобай стихія всього за кілька хвилин залишила без покрівлі 80% жителів райцентру.

На деяких вулицях дахи зірвало просто з каркасом.

На Житомирщині 700-річний дуб упав на житловий будинок через ураган (відео)

Місцева влада рахує збитки і поки не прогнозує, коли зможе відновити село.

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