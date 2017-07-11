На Черкащині вже тиждень не можуть подолати наслідки страшного буревію (відео)

Місцева влада рахують збитки і поки не прогнозують, коли зможуть відновити село.

На деяких вулицях дахи зірвало просто з каркасом / скріншот

У селищі Чорнобай стихія всього за кілька хвилин залишила без покрівлі 80% жителів райцентру.

На деяких вулицях дахи зірвало просто з каркасом.

Читайте також На Житомирщині 700-річний дуб упав на житловий будинок через ураган (відео)

Місцева влада рахує збитки і поки не прогнозує, коли зможе відновити село.